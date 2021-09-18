ممثلة مصرية، دخلت الوسط الفنّي كمقدمة برامج تلفزيونية، وإعتزلت لفترة قصيرة بسبب ارتدائها الحجاب.. هل عرفتها؟.. شاهد بالصور من هي

كتب امير فتحي في السبت 18 سبتمبر 2021 02:51 صباحاً - أعــادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبــــار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة بالأبيض والأسود تعود إلي مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة مــع والديهـــا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتهـــا اللافته.

أنها الفنانة المصرية “عبير صبري“، التى شاركت عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصـــور “إنستجرام“، صورة لهــــا مــن أيام طفولتها، بالأبيـــض والأســـود، جمعتها بوالديها، وقــالت معلقةً: “بابا الله يرحمه ويغفرله وماما ربنا يخليها ويحفظها.. وانا”. وأضافت: “ليه يازمن مسبتناش ابرياء لو سألوني كنت قلت محبش اجي الدنيا”.

يُذكر أن صبري ممثلة مصرية من مواليد عام 1971 في القاهرة، درست في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، ودخلت الوسط الفني كمقدمة برامج تلفزيونية إلى أن اختارها المخرج علي عبد الخالق للتمثيل في فيلم “الناجون من النار” عام 1994، وكان التعاون الثاني لها مع المخرج عبد الخالق أيضاً في فيلم “عتبة الستات”.

وعملت بعدة أفلام أخرى قبل إعتزالها المؤقت بسبب ارتدائها الحجاب، وإتجهت وقتها لتقديم البرامج الدينية، ولكن عادت من جديد بعد فترة إلى شاشة السينما عام 2010 من خلال عدة افلام مثل “أحاسيس” و”نور عيني” و”عصافير النيل”.

تزوجت الفنانة عبير صبري من أيمن بياع المحامي الفلسطينى الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، في صيف عام 2018، وكان هذا الزواج بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها، وتحدثت عبير صبري خلال أستضافتها بأحد البرامج عن علاقتها بزوجها، إذ قالت عنه إنه غيور جداً وشخصيته قوية.

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من ناحية أخري، شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت عبير صبري، في الصورة أثناء قضاء إجازتها الصيفية مرتدية ملابس لافتة، وقبعة أنيقة وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عبير صبري كان “مسلسل موسى” الذي شاركت به في السباق الرمضاني لعام 2021 من بطولة النجم محمد رمضان، وسمية الخشاب، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، وحمدي الوزير.

كما كان لعبير صبري مشاركة مميزة في “مسلسل خيانة عهد” مع النجمة الكبيرة يسرا، بموسم دراما رمضان 2020، وشاركهما العمل حلا شيحة، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وقد حصد المسلسل نسب مشاهدة عالية، كما نال استحسان المشاهدين والنقاد معًا.

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