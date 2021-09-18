فن ومشاهير

بالصور: الإعلان عن الفائز بجائزة مصور المحيطات لعام 2021

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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حازت إيمي جان على لقب "مصورة العام للمحيطات" عن صورتها التي التقطتها لسلحفاة بحر خضراء محاطة بالأسماك في منطقة شعب نينغالو المرجانية غربي أستراليا.

وتهدف المسابقة التي نظمتها مجلة "اوشينوغرافيك" إلى تسليط الضوء على جمال المحيط والمخاطر التي يواجهها.

كائنات بحرية بجوار جزر شيتلاند في سكوتلندة

HENLEY SPIERS / Ocean Photography Awards

وحاز هنلي سبايرز على المرتبة الثانية عن صورة "الأطيش"، وهو طائر بحري قرب جزر شيتلاند في اسكتلندا.

سلحفاة صغيرة تخرج من البحر

Matty Smith / Ocean Photography Awards

وحل في المرتبة الثالثة ماتي سميث عن صورة لسلحفاة خرجت من البيضة وتتجه إلى البحر للمرة الأولى.

سمكة القرش عند غروب الشمس على شواطئ بولينيزيا الفرنسية

Renee Capozzola / Ocean Photography Awards

جائزة الخمسين قامة للإناث، وهي فئة جديدة لتشجيع النساء الواعدات في فئة تصوير المحيطات، فازت بها رينيه كابوزولا، المصورة ومدرسة الأحياء من لوس أنجيليس، عن عملها الذي تضمن سمكة قرش في مشهد غروب الشمس في بولينيزيا الفرنسية.

أما جائزة المصور الشاب فذهبت لحنا لوليو عن هذه اللقطة لسلحفاة ملكة البحر لحظة الفقس، تحت سماء مليئ بالطيور الجائعة في جزيرة هيرون في أستراليا.

سلحفاة بحر خضراء لحظة الفقس، جزيرة هيرون، استراليا.

Hannah Le Leu / Ocean Photography Awards

ويستمر معرض الصور على شاطئ نهر التيمز بالعاصمة البريطانية لندن حتى 17 أكتوبر/تشرين أول 2021.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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