بالصور: الإعلان عن الفائز بجائزة مصور المحيطات لعام 2021

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





حازت إيمي جان على لقب "مصورة العام للمحيطات" عن صورتها التي التقطتها لسلحفاة بحر خضراء محاطة بالأسماك في منطقة شعب نينغالو المرجانية غربي أستراليا.

وتهدف المسابقة التي نظمتها مجلة "اوشينوغرافيك" إلى تسليط الضوء على جمال المحيط والمخاطر التي يواجهها.

HENLEY SPIERS / Ocean Photography Awards

وحاز هنلي سبايرز على المرتبة الثانية عن صورة "الأطيش"، وهو طائر بحري قرب جزر شيتلاند في اسكتلندا.

Matty Smith / Ocean Photography Awards

وحل في المرتبة الثالثة ماتي سميث عن صورة لسلحفاة خرجت من البيضة وتتجه إلى البحر للمرة الأولى.

Renee Capozzola / Ocean Photography Awards

جائزة الخمسين قامة للإناث، وهي فئة جديدة لتشجيع النساء الواعدات في فئة تصوير المحيطات، فازت بها رينيه كابوزولا، المصورة ومدرسة الأحياء من لوس أنجيليس، عن عملها الذي تضمن سمكة قرش في مشهد غروب الشمس في بولينيزيا الفرنسية.

أما جائزة المصور الشاب فذهبت لحنا لوليو عن هذه اللقطة لسلحفاة ملكة البحر لحظة الفقس، تحت سماء مليئ بالطيور الجائعة في جزيرة هيرون في أستراليا.

Hannah Le Leu / Ocean Photography Awards

ويستمر معرض الصور على شاطئ نهر التيمز بالعاصمة البريطانية لندن حتى 17 أكتوبر/تشرين أول 2021.