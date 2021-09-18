شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: "فيه رجالة بتفتكر إن الست هى الخدامة اللى ماما جابتهاله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" لايف من الدوبلكس على قناة ON، الجمعة، واستقبلتها الدمية "كارو" قائلة: "أهلا طنط سمية"، لترد سمية الخشاب: "طنط فى عينك، أنا جاية وكلى شر إذا كان أنتى ولا أمك".

وقالت سمية الخشاب خلال الحلقة عن رأيها فى الزواج: "فيه رجالة بتفتكر إن الست الخدامة اللى ماما جابتهاله"، كما علقت عن تعاونها مع مطربى المهرجانات، وخصت بالذكر حمو بيكا قالة: "حمو بيكا لذيذ ودمه خفيف".

وجاءت أبز تصريحات سمية الخشاب خلال الحلقة:

رحت للمأذون 5 مرات معلقة صورة محمد منير وميادة الحناوى فى غرفتى.

أخدت كورسات فى التنمية البشرية واللغة الإنجليزية أيام كورونا.

اتعلمت من محمد رمضان إنى مانامش.

مدرس اللغة الفرنسية نصحنى: لو حاجة عجبتك اشتريها فورا، متضيعيش الفرصة .

أكتر حاجة بحب أطبخها المكرونة بالبشاميل.

كورونا خلتنى أنتعش إلكترونيًا.

ناس كتير اتصورت بالبرتقال، لكن صورتى قلبت الدنيا.

وانطلق الموسم الجديد من برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" يوم الجمعة الماضى، باستضافة النجمة سميرة سعيدة، التي قدمت خلال الحلقة عددا من أغنياتها الشهيرة، فضلا عن استعراض مواهبها المختلفة وذكرياتها الفنية، وأجابت على أسئلة فاهيتا حول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني.