شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد فهمى يطمئن الجمهور: "كريم" خرج من الرعاية وانتقل لغرفة عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فهمي، إن شقيقه الفنان كريم فهمي، خرج من الرعاية المركزة وجرى نقله لغرفة عادية، مشيرا إلى أنه شعر بألم في صدره وكحة شديدة، وراوده الشك في البداية بأنه أصيب بفيروس كورونا، ولكن مع الفحص علمنا أنه أصيب بجلطتين على الرئة، واحدة على اليمين والأخرى على اليسار.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "توجهنا للمستشفى، واليوم خرج من الرعاية، وهو الآن يتعامل بشكل جيد دون أي مشكلات، ولا يوجد سبب معلوم حتى الآن لسبب إصابته بالجلطات، وأعتقد أنها لا علاقة لها بإصابته بفيروس كورونا منذ فترة".

وقال: "كنا نخشى أن تكون الجلطة في الرئة وشعرنا بالصدمة عندما علمنا أنه مصاب بها، على الرغم من صغر سنه، وأنا أكبر من كريم بعامين، والأزمة أنه كان يحصل على أدوية للسيولة بسبب القولون".

وتابع: "حصل على أدوية سيولة على حد علمي من أجل إذابة الجلطة، وهو أهلاوي صميم زيي بالظبط".