شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وحيد حامد وفيصل ندا وعلى الحجار من أيام القاهرة للدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية الذى يقام غدا الأحد 19 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، عن تكريم 5 من الرواد والمبدعين فى مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لرحلة ابداعه على مدار أكثر من نصف قرن، والأب بطرس دانيال نظرا لمساهمته الكبرى مع المركز الكاثوليكى فى بعث المهرجانات ودعمها.



وحيد حامد

وكذلك المؤلف الراحل فيصل ندا الذى قدم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية الناجحة، والمؤلف د مدحت العدل لتاريخه المتميز فى مجال الدراما التليفزيونية المؤثرة، والمطرب الكبير على الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.



فيصل ندا

وأعلنت الدورة الثانية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفني، واستحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير.

وتمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، فى الحفل وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة، وأكدت اللجنة العليا، إنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم .



على الحجار

ويتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا وهى الأعمال التى اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز، وتمثل دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التى تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.

جدير بالذكر إن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس العام الماضى، وحضر حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج جمال العدل والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن عمرو مصطفى، والناقد طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب.