شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب عن كثرة زيجاتها: إيه المشكلة.. مش كله بالحلال! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" لايف من الدوبلكس على قناة ON، الجمعة، وسألتها "فاهيتا" حول السبب فى تعدد زيجاتها، إذ تزوجت 5 مرات، فردت: إيه المشكلة جوزاتى كتير.. مش كله بالحلال !

وقالت سمية خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا إنها تزوجت 5 مرات معقبة : " 5 فى وش العدو " وكشفت عن اسمها الحقيقى "سمية سعيد السيد الخشاب"، مواليد 20 أكتوبر، من برج الميزان، ورفضت الإفصاح عن تاريخ الميلاد مقابل أن تعاقب بالرقص خليجى مرتدية "عباءة سوداء"، وعقبت: " العمر مجرد رقم الأيام الحلوة اللى بنعشها هى دى عمرنا الحقيقى " .

وجاءت أبز تصريحات سمية الخشاب خلال الحلقة:

رحت للمأذون 5 مرات.

معلقة صورة محمد منيروميادة الحناوى فى غرفتى.

أخدت كورسات فى التنمية البشرية واللغة الإنجليزية أيام كورونا.

اتعلمت من محمد رمضان إنى مانامش.

مدرس اللغة الفرنسية نصحنى: لو حاجة عجبتك اشتريها فورا، متضيعيش الفرصة.

أكتر حاجة بحب أطبخها المكرونة بالبشاميل.

كورتنا خلتنى أنتعش إلكترونيًا.

ناس كتير اتصورت بالبرتقال، لكن صورتى قلبت الدنيا.

وانطلق الموسم الجديد من برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" يوم الجمعة الماضى، باستضافة النجمة سميرة سعيدة، التي قدمت خلال الحلقة عددا من أغنياتها الشهيرة، فضلا عن استعراض مواهبها المختلفة وذكرياتها الفنية، وأجابت على أسئلة فاهيتا حول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني.