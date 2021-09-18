شكرا لقرائتكم خبر عن داود حسين: فيلم "عندليب الدقى" نقلة في حياتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان داود حسين عن فيلم عندليب الدقي أن محمد هنيدى فنان راقى انسانيا وفنيا وهو لا يكرر، وسعيد جدا بمشاركتي في العمل الذى أعتبره محطة مهمة في حياتي .

وأضاف حسين خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، عندما عرض عليا الدور من المخرج وائل احسان وكنت في الامارات وأننى سأقدم الدور وهو شخص يتقن اللهجة الهندية والتي أحبها جدا وافقت فوراً .

وتابع داود وفي الكواليس كانت هناك حالة سعادة مع هنيدي لأنه ينشر البهجة والمرح، وكنت سعيد وأنا ذاهب إلي التصوير وهناك مباراة فنية رائعة في أجواء التصوير وروح من المحبة والفرحة انعكست علي الشاشة وعند مشاهدة الفيلم .

وقال الفنان داود حسين عن رامز جلال وفيلم كنغر حبنا أنه فنان جميل وله حضور طاغي ورائع ومهما قيل عنه فهو ممثل رائع .

وأضاف الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين عن استضافته في احدي حلقات برامج المقالب مع رامز قال أنه كان في الكويت وقيل له أنه هناك برنامج عن كأس العالم ويتم تصويره بالقاهرة، وعندما وصلت وأنا راكب ومتوجه للتصوير، قال لي السائق هو انتا جاي عشان برنامج رامز وهنا شعرت أن هناك مقلب .

وتابع داود حاولت مرارا وتكرارا الاتصال برامز ولم يرد وذهبت إلي البرنامج والمفروض أنه عن كأس العالم وأنا حذر لأنني لا اعرف ماذا سيحدث من رامز خلال الحلقة، فأصبحت عارف ومش عارف.





وقال الفنان داود حسين عن بدايته وحبه للتمثيل، أنه بدأ من سن الطفولة وفي الصف الثاني الابتدائي، وكنت أفرح بفرحة الناس، وكنت زي المنشار وأقوم اقلد أمي وابويا ولا يوجد أحد في العائلة مارس التمثيل بأي شكل من الاشكال .





وأضاف حسين والدي قال لي أنني لابد أن اشتغل وبخاصة أنني الابن الاكبر فإبتعدت فترة عن التمثيل واشتغلت صبي ميكانيكي، وعامل في محل ملابس، ثم كتبت يافطة فى المحل وأعجبت الناس وبقيت خطاط ، ولا أخجل أنني اشتغلت في العديد من المهن .

وقام الفنان الكويتي داود حسين بتقليد عدد الفنانيين وفي مقدمتهم محمد هنيدي وعاصي الحلاني ومحمد عبده وهو من أصعب الشخصيات التي قمت بتقليدها .