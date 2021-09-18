شكرا لقرائتكم خبر عن دى كابريو يندد بحرائق سيكويا فى كاليفورنيا ويحذر من تفحم أقدم شجرة فى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، المهتم بشوئن البيئة، على التنديد بحرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبالتحديد داخل غابة سيكويا التى تستضيف حوالى 2000 شجرة من أكبر الاشجار فى العالم.

وحذر النجم العالمي الحائز على جائزة الاوسكار فى بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، من الحرائق التى قد تصل الى الغابات العملاقة التى تضم أشجار عملاقة يبلغ طولها 275 قدما والتى تعد من أكبر أشجار العالم ويبلغ عمرها حوالي 2500 عام.

وحرص دي كابريو، منذ ايام، على مواصلة اهتماماته بالبيئة، حيث ندد مجدداً بالحرائق المستمرة في الغابات بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها بشكل كبير على الطبيعة بشكل عام.

واستعرض دي كابريو المشور باهتمامه الدائم بالبيئة بعض الصور لحرائق الغابات المتكررة التي شهدتها كل من تركيا واليونان وإيطاليا، وأستراليا وغابات الامازون وكاليفورنيا خلال الفترة الأخيرة ليندد بضرورة التعاون من اجل وضع حد لكل تلك الحرائق التي تؤثر بشكل كبير على البيئة.

وكتب دي كابريو على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، "لم يعد الأمر مجرد تكرار لكوارث طبيعية، هذه أزمة مناخية وحالة طوارئ ونحن بحاجة إلى العمل من أجل إيقاف الحرائق ورعاية الحياة البرية المصابة والمساعدة في بناء حياة مستدامة وإعادة تأهيل لتلك المناطق".