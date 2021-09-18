شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى بـ"بدلة الإعدام" فى ليلة السقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان طارق لطفى دوره فى مسلسل "ليلة السقوط"، في كردستان، ومن المقرر الانتهاء من التصوير فى 20 سبتمبر الجارى، وظهر لطفى فى كواليس تصوير أحد المشاهد ببدلة الإعدام.

المسلسل من تـأليف مجدى صابر، وإخراج ناجى طعمه، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين.

وظهر لطفى بشكل مميز خلال الصور التي تداولها عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، حيث ظهر سجيناً في أحد المعتقلات مع الفنان الصاعد عمر يوزباكي، مما يعطى انطباعاً عن الشخصية التي يقدمها لطفى خلال أحداث المسلسل، الذى يضم حقبة تاريخية معاصرة.

يشار إلى أن طارق لطفى، قدم العام الماضى مسلسل "القاهرة كابول" وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، انتاج سينرجى .