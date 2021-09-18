طارق لطفي يظهر بالبدلة الحمراء في كواليس مسلسل "ليلة السقوط" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان طارق لطفي، صورة له من كواليس تصوير مسلسل "ليلة السقوط" المنتظر.

وظهر لطفي، بالبدلة الحمراء في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

مسلسل "ليلة السقوط" من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، منهم صبا مبارك، كندة حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال طارق لطفي، مسلسل "القاهرة كابول" في شهر رمضان الماضي، مع النجوم: خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع وغيرهم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج سينرجي.