"ربنا يطمن زوجتك وبناتك".. حمدي الميرغني يطلب الدعاء لـ كريم فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان حمدي الميرغني، رسالة للفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

ونشر الميرغني، صورة لـ"كريم" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "ألف سلامة يا كيمو، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، وربنا يطمن زوجتك وبناتك وأهلك وكل محبينك عليك في أسرع وقت، ياريت كلنا ندعيله وندعي لكل مريض بالشفاء العاجل".

وكانت الفنانة الشابة ندى أكرم، كشفت عن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له وهو يرقد على السرير بالمستشفى، عبر خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

كما طالب الفنان رامي جمال، من جمهوره، الدعاء لصديقه الفنان كريم فهمي، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "أخويا الغالي كريم، أنت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية يا رب ما نشوفش فيك وحش أبدا".

وكان الفنان كريم فهمي، أعلن منذ أيام، عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.