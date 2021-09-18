فيفي عبده: كنت هطلق بسبب عبد الحليم حافظ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن موقف جمعها بالعندليب عبد الحليم حافظ، كاد يتسبب في طلاقها.

وقالت فيفي، خلال حوارها ببرنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة DMC: "أنا كنت في إمبابة، وبعد ما دخلت الفن أجرت شقة في الزمالك بـ150 جنيه، عشان أبقى في منطقة الفنانين، كانت جنبي سعاد حسني وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ورشدي أباظة وسامية جمال".

أضافت: "وقتها زوجي كان عنده اجتماع في أحد الفنادق، واستنيته تحت على بال ما يخلص، لقيت عبد الحليم حافظ داخل ومعاه شفيق جلال، نادى عليّا وقالي تعالي يا بنت بيقولوا عليكي رقاصة شاطرة أوي، أنا فرحت أوي، وراح واخدني من إيدي وقعدت معاه، نزل جوزي قامت قيامته لما لقاني مع عبد الحليم، قولتله لأ بالسلامة، مطلقناش لكن كنت هطلق بسبب إنه جه لقاني مع عبد الحليم".

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، مع النجوم: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.