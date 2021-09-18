"أنتي عنواني".. فائق حسن يوجه رسالة رومانسية لزوجته أصالة نصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الشاعر العراقي فائق حسن، رسالة رومانسية لزوجته النجمة السورية أصالة نصري.

وكتب فائق، لزوجته عبر "ستوري إنستجرام": "مهما بالغت لن أصلك، كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن، أيتها المرأة القلب، أعشقك حد إلا عودة، أنتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون".

وأعلنت النجمة السورية أصالة نصري، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، يوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري.

ونشرت أصالة الصورة الرسمية الأولى لها مع زوجها، وكتبت على حسابها بـ"إنستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

تابعت: "أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي فائق حسن كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت أصالة: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامة ما يكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".