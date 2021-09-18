مي كساب تروج لحكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روجت الفنانة مي كساب، لحكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر" المقرر عرضها قريبا.

ونشرت كساب، صورة "كلاكيت" المسلسل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "بسم الله الرحمن الرحيم قريبا حدوتة عقبال عوضك من مسلسل زي القمر على قناة cbc.. استنوا حكاية شادية".

وتبدأ قناة cbc في عرض حلقات حدوتة "1 %" بطولة النجمة صابرين إخراج أحمد شفيق، يوم السبت 18 سبتمبر، الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2.30 صباحاً والساعة 11 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما سيعرض أيضا في نفس الوقت على منصة watch it.

الموسم الأول من مسلسل "زي القمر"، شهد عرض حكايات "حتة مني" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، "مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.