محمد الفلاح - فيفي عبده تحكي قصة حبيبها الهندي.. وسر نجاح الزواج

السبت 18 سبتمبر 2021

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، الجمعة، عن تفاصيل علاقتها الغرامية مع رجل هندي التقته في العاصمة البريطانية لندن.



وقالت فيفي عبده، في الجزء الثاني من مقابلتها على قناة "دي إم سي" خلال برنامج "السيرة"، إن قصة حب نشأت بينها وبين رجل هندي بعد أن قابلته خلال إحدى رحلاتها إلى لندن.

وأضافت أنهما اتفقا على الزواج والإقامة في مصر، على أن تصاحبه في زيارة إلى الهند للتعرف على عائلته وظروف حياته هناك.

وحكت عن تعرضها هناك لموقف محرج، حين وجدت زحاما كبيرا وراء ما يشبه الفراش، يرقد عليه رجل وقد نثروا عليه الورود، فاعتقدت أنه حفل زفاف، وأرادت أن تجامل أصحاب ما تعتقد أنه زفاف من خلال الرقص، لكنها سرعان ما أدركت أن الحديث يجري عن جنازة.

وأشارت إلى أن هذا الهندي كان ثريا وكان يحظى بمحبة وشعبية كبيرة في المنطقة التي يسكن فيها.

ولفتت إلى أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم الزواج، بسبب بعض الظروف التي بلغت ذروتها بوفاة والدها.

وقالت فيفي عبده إنها تعتقد أن سر نجاح زواجها الأخير من زوجها الأردني الفلسطيني هو الحب والاحترام الذي يسود بينهما، فضلا عن كونه عاشقا لمصر، ومحبا لابنتيها "عزة" و"هنادي".

وكانت فيفي عبده في الجزء الأول اعترفت أنها ترفض الإفصاح عن اسم والدتها الراحلة، خوفًا من الأعمال السحرية، وقالت: "هناك أعمال كثيرة ضدي، ولهذا السبب قمت بتركيب كاميرات مراقبة في كل منزلي".

وأضافت: "فكرت في فك الأسحار مرتين، العمل الأول كانت السبب فيه إحدى الكوافيرات والماكيرات، بسبب الغيرة، والأنا، في محاولة لعرقلة نجاحي ومشواري، كنت صغيرة ومشهورة، ورغم نجاحي، مشفتش عز في حياتي".

يذكر أن الراقصة فيفي عبده، عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

وأعلنت مؤخرًا تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي، لتقضي إجازتها، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.