شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: "الراجل طفل صغير وأى علاقة جواز بتفشل بتكون الست هى السبب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن زوجها الحالي وبناتها قائلة: "أنا متزوجة من محمد بقالنا 25 سنة، وسر نجاح الجوازة دى التفاهم والاحترام بنا، وهو كان أب حنين لابنته هنادى وأب لابنتى عزة".

وتابعت فيفي عبده: "كل راجل وله مفتاح ولكن المهم أن الست تحطه تاج فوق راسها، والفشل بيجى من الست مش الراجل، لأن الراجل بيكون طفل صغير، وأنا أكتر حاجة بحبها حاليا هم أحفادى، وهم 3 بنت من عزة وبنت وولد من هنادى، وبتمنى من ربنا يدينى العمر بس عشان أكون معاهم".

وعن فترة مرضها قالت فيفي عبده: "ده أنا وقتها اكتئبت وكنت عاوزة اروح أقعد عند المقبرة بتاعتى وقلت للراجل هناك يدهنها عشان هاروح اقعد هناك شوية عشان أتاقلم مع الناس هناك، قصة مرضى كان من الحسد لأن أنا كنت في الساحل ورقصت بالكعب العالى ومتعودة على كده وأخدت عين جامدة، وأنا كده كده ضهرى بيوجعنى من أيام مسرحية حزمنى يا وباخد حقن، وجه الكتور بدل ما يدينى الحقنة في ايدى ادهانى في العصب".

واستكملت فيفي عبده: "دخلت في متاهات وكل دكتور يقول تشخيص وكل واحد يكتبلى دواء ضد التانى، وكنت بقولهم انها بسبب الحقنة لأنها ورمت وقتها ولما حطيت عليها أربة المياه السخنة مكنتش حاسة بيها معن كده ان العصب مات، واخدت حقنة تانية فتعبت أكتر، بس الحمد لله انى قمت بالسلامة".

وعن نصيحتها للراقصات قالت فيفيه عبده: " للراقصة المبتدئة لازم تاخد خطواتها صح، ولكن بالنسبة للراقصات المحترفة لازم تحارب بأيدها وسنانها على المكان اللى هي فيه، ولازم تحب مهنتها وتجدد منها، لأن الموضوع مش سهل والطريق صعب أوى"

النجمة فيفى عبده



فيفي عبده فى برنامج السيرة



فيفى عبده



الفنانة فيفى عبده



فيفي عبده



الفنانة فيفي عبده