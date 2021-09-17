محمد فؤاد يحتفل بخطوبة نجله الأكبر والعروس تخطف الأنظار بجمالها – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الجمعة 17 سبتمبر 2021 11:57 مساءً - شهد الشهر الماضي احتفال الفنان “محمد فؤاد” بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الخاص بموقع “إنستجرام“، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل وضم أهل العروسين فقط، وهنئه فؤاد قائلاً: “ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم”.

وتألقت خطيبة نجل الفنان محمد فؤاد، بفستان بيج تميز بكونه قصيرا، بأكمام ساقطة “أوف شولدر”، وكان مطعماً بالورد البارز، وجاء الجزء الأسفل منفوش قليلًا وله ذيل علي النمط الإسبانى، كما اعتمدت العروس على الشعر المنسدل، ذات الأطراف الويفي، مع تاج رأس عبارة عن ضفيرة من شعرها مجدولة مع شريط رفيع من نفس لون الفستان.

يُشار أن عبد الرحمن إبن المطرب المصري الشهير “محمد فؤاد”، شارك والده بدور الطفل الصغير في “فيلم غاوي حب” عام 2005، مع الفنانين رامز جلال وحلا شيحــة، وشاركه أيضًــــا في مسلسل “أغلي من حياتى” عام 2010. ومن المتوقع أن يعاود الدخول إلي عالم الفن في الفترة المقبلة، بأدوارٍ تناسب مرحلته العمرية حاليًا.

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هذا وقد انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، صورة “فوتوشوب” للنجم محمد فؤاد، يظهر فيها وهو يقوم بإحياء إحدى الحفلات الخاصة، بينما يتقارب بشكلٍ كبير في “قصة الشعر” التى يشتهر بها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بفضل تغير ملامحه في الصورة عن طريق أحد برامج التعديل.

وتسارع جمهور النجم محمد فؤاد بالدفاع عنه وسط موجه السخرية التي سببتها الصورة المفبركة، ونشر عدد كبير من جمهور “فؤش” الصورة الحقيقة التي يظهر فيها فؤاد مــن داخل الحفلة والتي تم تركيبها على شكل المطرب الشعبي.

وكان محمد فؤاد قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحققت نجاحًا كبيرًا، بدأها بأغنية “الحفلة” والتي تم طرحها مع بداية هذا العام 2021، تلتها أغنية “ليه” التي حققت مشاهدة أكثر من 2 مليون و300 ألف على “يوتيوب“.

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