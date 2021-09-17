أحمد فهمى عن حالة شقيقه كريم: أحسن كتير وهيطمنكم بنفسه فى أقرب وقت

محمد الفلاح - الجمعة 17 سبتمبر 2021

حرص الفنان أحمد فهمى، على طمأنه الجميع على حالة شقيقة الفنان كريم فهمى الصحية، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، قائلا: "جالى كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمى عايز اشكركم من كل قلبى على محبتكم واهتمامكم، وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير، وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم".



وكان قد أشار فهمى إلى أن شقيقة كريم فهمى مازال فى غرفة الرعاية المركزة ومقرر أن يستمر فيها اليوم بالكامل على أن يتم نقله بعد ذلك إلى غرفة عادية قبل الحصول على إذن بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، مؤكداً أنه لم يتبين حتى الآن سبب الجلطتين اللتين أصيب بهما كريم حتى الآن.

وعاد كريم فهمى من مدينة أبو ظبى الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع "إنستجرام" ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبو ظبى وعلق قائلا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".

وأعلن كريم فهمى مؤخراً عن استعداده لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى عرض مؤخرا فى السينمات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.