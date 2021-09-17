في ظهورها الأول بعد خروجها من المستشفى.. جدل حول عودة ياسمين عبدالعزيز الى مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها وبعض الأصدقاء، حيث أكد الكثير من نشطاء هذه المواقع أن الصورة توثّق أول ظهور لياسمين بعد خروجها من المستشفى، الذي كانت تتلقى فيه العلاج فـي سويسرا.

وظهرت ياسمين في الصورة وهي تبتسم، لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وتفاعل الجمهور مع الصورة، معبّرين عن سعادتهم بعودتها للظهور مجدداً والتواصل مع جمهورها وتخطّيها الأزمة الصحية التي مرت بها.

وأكدت بعض المواقع أن الصورة التُقطت في مصر بعد عودة الفنانة من رحلة العلاج، إلا أن زوجها الفنان أحمد العوضي أكد في تصريحات صحافية أن هذا الكلام غير صحيح، وأن ياسمين لا تزال في سويسرا حيث تخضع لفترة نقاهة، وأنه عاد إلى القاهرة لإنهاء بعض الأعمال، على أن يتوجّه بعدها إلى جينيف ليكون بالقرب من زوجته.

وكانت ياسمين قد كتبت منشوراً بعد تعافيها، تتحدث فيه عن حالتها الصحية، حيث قالت: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جداً الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهوّن عليا كل اللحظات المرّة اللي عدّت عليا”.

وأضافت: “كفاية إني أقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جداً… لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا أكرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله”.

واختتمت ياسمين عبد العزيز منشورها مؤكدةً: ”كلمة شكراً قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جداً وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم… بشكر ربنا أولاً وشكراً جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.