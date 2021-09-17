انطلاق الموسم 18 من مسلسل Grey’s Anatomy بعودة 3 نجمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيشهد الموسم الـ18 من مسلسل Grey’s Anatomy المقرر انطلاقه بعد أسبوعين من الآن عودة ثلاثة من نجماته السابقات إليه من مواسم سابقة، حيث سيشهد عودة النجمات (كايت والش، وأبيغيل سبنسر، وكيت بيرتون).

وبعد أسبوعين تقريباً، سيتم بث الموسم 18 من Grey’s Anatomy على شاشة ABC، حيث تشهد الدراما الطبية المحبوبة عودة لثلاث شخصيات سابقة هذا الموسم.

ستظهر سبنسر للمرة الأولى منذ الموسم الخامس عشر. وستلعب كيت بيرتون دور «إليس جراي» من جديد بهذا الموسم.

وتجسد كايت والش بالأحداث دور دكتورة «أديسون مونتجمري» في مستشفى جراي سلون ميموريال، ونشرت كايت فيديو لها عبر «إنستغرام” ظهرت فيه بملابس الشخصية الجديدة، وعلقت: «إنه يحدث بالفعل، دكتور مونتجمري سنراك قريباً».

يشار إلى أنّ مسلسل Grey’s Anatomy بطولة كل من باتريك ديمبسي، وإلين بومبيو، شاندرا ويلسن، وجاستين تشمبرس، وجيمس بيكنز جونير، وجيسي ويليامز، وساندرا آوه، وكيفين ماكيد، وكاميلا لونجيتون، وغيرهم.