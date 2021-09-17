شكرا لقرائتكم خبر عن سناء نبيل حفيدة أم كلثوم تتألق بأجمل أغانيها على مسرح الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة سناء نبيل حفيدة إم كلثوم على مسرح الزمالك في حفلها الأول الذي يأتي بعنوان هذه ليلتي بمناسبة احياء ذكرى كوكب الشرق مجموعة من أغانيها بدأتها بأغنية برضاك ياخالقي وبعدها قدمت عدة أغانى منها هو صحيح الهوا غلاب وافرح ياقلبي وكنت بشتاقلك وأنا وانت هنا وبعيد عنك حياتي عذاب وهو صحيح الهوا غلاب واختتمت حفلها بأغنية ياحبيبي طاب الهوا .

وقالت حفيدة ام كلثوم في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها كانت متوترة وقلقانة من هذه الحفلة التي تعتبره خطوة مهمة في حياتها، ووجهت الشكر إلى كل القائمين على الحفل الذي يعتبر الأول لها.

وتأتي هذه الحفله ضمن مبادرة إحياء تراث الزمن الجميل، التي تهدف لإعادة إحياء روائع أشهر أيقونات الفن المصري بشكل حفلات غنائية أوركسترالية، بداية من حفيدة أم كلثوم، كما يأتي الحدث بالتعاون بين مسرح الزمالك بقيادة الفنان طارق صبري، وأوركسترا " لي كورد كروازيه " .

يذكر أن سناء نبيل حفيدة أم كلثوم بدأت مسيرتها الفنية بتعلم الغناء على يد الدكتور أحمد عبد الله عازف العود الشهير، ثم تدربت بعد ذلك على يد المايسترو سليم سحاب والتحقت بمعهد الموسيقى العربية. كما شاركت في مسابقة المقامات الدولية في أذربيجان، وحصلت على دبلومة وشهادة تقدير فى مسابقة تحت 16 عاما.