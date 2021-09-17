شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: "أصدقائى الرجالة اكتر من الستات.. واتعلمت إن الدنيا ملهاش أمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن مواقف فى حياتها قائلة: "حصلى موقف غريب جدا، أنا لما كان بيجيلى فلوس بحطها في شنطة فوق الدولاب، وفى حد لبنانى اشتغلت عنده قالى ما تحطى فلوسك في البنك، فروحت اجيبهم لقيت الفار واكل الفلوس كلها، وقعدت ألطم وأعيط وقتها".

وأضافت فيفي عبده: فرقتى كانت 150 رجل وكنت بعتبرهم أسرتى الكبيرة وكلهم لازم ياخدوا حقهم ولو حد عنده ظروف لازم أقف جنبه، وأنا باخد حقى وأنا على المسرح من أي حد، فمثلا في مرة كنت برقص في حفل، ولقيت واحد مدور الكرسى ومدينى ضهره، ومش بيتفرج عليا، وبعد أول رقصة ملقتهوش بص فمسكت الميكرفون وقلتله أنا عاوزة أقولك إن في رقاصة اسمها فيفى عبده بترقص هو أنت كنت رايح عمر مكرم، وأنا جيبتك هنا، فاتحرج ولف الكرسى واتفرج".

وتابعت فيفي عبده: "اصدقائى رجالة أكتر من ستات لأن الستات ممكن يكون في نفسنه منها، ومبحبش حد ياكل في بيتى ويخونى، ولو في قايمة من 5 راقصات شرقية في تاريخ مصر هاكون من ضمنهم لأن ليا لون مميز".

واستكملت فيفي عبده: "تحية كاريوكا، علمتنا الإخلاص في الشغل، وهى انسانة جميلة جدا وكانت بتختم القرآن، وكانت بتشترى عجل هي واصحابها ويدبحوها ويوزعوه في السيدة زينب والحسين، ودفنة سامية جمال علمتنى أن مفيش حد حواليا وإن الدنيا ملهاش امان، لأن في وقت الدفن بالمقابر كنا 4 بس، مع انها كانت ست كويسة جدا وكان عندها كرامة، واتعلمت منهم انى أكون ذكية وجدعة".



النجمة فيفى عبده



فيفي عبده فى برنامج السيرة



فيفى عبده



الفنانة فيفى عبده



فيفي عبده



الفنانة فيفي عبده