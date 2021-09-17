شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون فى رحلة صيد تزامناً مع تجهيزات فيلمه الجديد Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، متابعيه وجمهوره بصورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر من خلالها وهو يقوم برحلة صيد تزامناً مع تصوير فيلمه الجديد Black Adam الذى يقوم بتصويره خلال الفترة الحالية ويسخر له كل وقته حيث يعد الفيلم الأول له فى عالم الأبطال الخارقين.

ونشر ذا روك، صورته عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يمسك أله الصيد على ضفاف بحيرة كاسيتاس الامريكية، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهوره ومتابعيه حيث يعد ذا روك من أشهر النجوم عبر منصات السوشيال ميديا.

وحرص "ذا روك"، منذ أيام على مشاركة متابعيه وجمهوره، بكواليس تدريباته القاسية التى يخوضها حاليًا داخل صالة الألعاب الرياضية استعدادا لفيلمه المقبل Black Adam الذى يجسد فيه دور بطل خارق فى عالم مارفل السينمائي.

وظهر ذا روك فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يخوض الكثير من التدريبات القاسية لرفع مستوى لياقته البدنية وبنيته العضلية، استعدادا لخوض تدريبات الفيلم الجديد، ووصف تلك التدريبات بأنها التى يتغلب بها على التعب والشعور السيئ.