شكرا لقرائتكم خبر عن رباب ممتاز أخت إيهاب فهمى فى "اللى خلف مامتش".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة رباب ممتاز فى بطولة حكاية "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر بطولة سوسن بدر وإيهاب فهمى وفتوح أحمد وهناء الشوربجى ونهير أمين، وتجسد ممتاز شخصية "روحية" أخت زوج سوسن بدر "شريف خير الله" وأخوها الثانى إيهاب فهمى.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة الكبيرة سوسن بدر من تصوير مشاهدها فى حدوتة "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر"، وتم تصوير هذه المشاهد ما بين منطقة الوراق وأحد الأستوديوهات، والحدوتة يخرجها أحمد شفيق.

وتعيش الفنانة سوسن بدر حالة كبيرة من النشاط الفنى على مستوى الدراما التليفزيونية في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير 3 مسلسلات دفعة واحد، فضلاً عن فيلم سينمائى اقتربت من نهاية تصويره وهو بعنوان "فى القلب"، من بطولة خالد سليم ونسرين طافش، وإخراج مرقس عادل.