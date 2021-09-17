شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things.. وعرضه سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، انتهاء القائمين على مسلسل الدراما والإثارة Stranger Things، من تصوير الموسم الرابع بشكل نهائي، وسط الإجراءات الاحترازية التى يعاني منها صناع السينما والدراما بسبب تفشي جائحة كورونا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، انتهى تصويره بالكامل، ومن المقرر أن يعرض في سبتمبر عام 2022 عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وشاهد عشاق سلسلة Stranger Things، آخر مرة سكان هوكينز في عام 2019 في المواجهة الملحمية ضد الوحش في المول التجاري، والتي انتهت بوفاة جيم هوبر (ديفيد هاربور)، وغادرت عائلة بايرز المدينة، وتم تدمير منشأة الروس، على الأقل في الوقت الحالي.

وانضم مؤخرا، الرباعى اميبيث مكنولتي، مايلز ترويت، ريجينا تينج تشن، وجريس فان ديان إلى الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".