شكرا لقرائتكم خبر عن فائق حسن يتغزل فى أصالة بأبيات شعر: "انتى عنوانى وكل ما كان وما سوف يكون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشاعر العراقى فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصرى، على مغازلة زوجته بأبيات من الشعر نشرها فى صورة عبر الاستورى الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر خلالها وهو يقود سيارته بينما تجلس بجواره أصالة.

وجاءت أبيات الشعر التى أضافها فائق حسن على الصورة: "مهما بالغت لن أصلك، كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المراة القلب والقلب الامرأة أعشقك حد إلا عودة انتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون".



فائق حسن واصالة

وكانت قد هنأت شام الذهبى، والدتها النجمة السورية أصالة نصرى، بزواجها من الشاعر العراقى فائق حسن، متمنية لهما حياة مليئة بالحب والود والإخلاص، وداعية الله أن يسعد أيامهما.

وقالت شام لوالدتها، فى رسالة تهنئتها عبر حسابها على إنستجرام: "عروستنا الحلوة، الله يسعدك يا أمى وبنتى، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس، اللى أنا متأكدة مثلك انه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللى بتسحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هذه الحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".