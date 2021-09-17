شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة أم كلثوم تبدأ حفل مسرح الزمالك بأغنية "برضاك ياخالقى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المطربة سناء نبيل، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، حفلها الغنائى على خشبة مسرح الزمالك بأغنية "برضاك ياخالقى" وسط تفاعل كبير مع جميع الحاضرين، ومن المقرر أن تشدو سناء بباقة متنوعة من أغانى أم كلثوم خلال الحفل الذى بعنوان "هذه ليلتى" لإحياء ذكراها.

وتأتى هذه الحفلة ضمن مبادرة إحياء تراث الزمن الجميل، التى تهدف لإعادة إحياء روائع أشهر أيقونات الفن المصرى بشكل حفلات غنائية أوركسترالية، بداية من حفيدة أم كلثوم، كما يأتى الحدث بالتعاون بين مسرح الزمالك بقيادة الفنان طارق صبرى، وأوركسترا "لى كورد كروازيه" .

يذكر أن سناء نبيل حفيدة أم كلثوم بدأت مسيرتها الفنية بتعلم الغناء على يد الدكتور أحمد عبد الله عازف العود الشهير، ثم تدربت بعد ذلك على يد المايسترو سليم سحاب والتحقت بمعهد الموسيقى العربية. كما شاركت فى مسابقة المقامات الدولية فى أذربيجان، وحصلت على دبلومة وشهادة تقدير فى مسابقة تحت 16 عاما.