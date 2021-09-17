جورج وسوف يروج لحفله في مهرجان جرش بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روّج الفنان الكبير جورج وسوف، لحفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة 35 من مهرجان جرش للثقافة والفنون.

ونشر وسوف، بوستر الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "اشتقنا يا جرش.. مهرجان جرش الأردن".

حفل جورج وسوف على المسرح الجنوبي في مهرجان جرش للثقافة والفنون، يوم 24 سبتمبر الجاري، في التاسعة مساءً.

وتنطلق فعاليات الدورة 35 من مهرجان جرش للثقافة والفنون 22 سبتمبر الجاري، بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية، وتحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومن المقرر أن تحيي حفل الافتتاح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.