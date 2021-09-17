أحمد سعد ينشر البوستر الرسمي لأغنية "ع الدوغري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أحمد سعد، البوستر الرسمي لأغنية "ع الدوغري" مع مصطفى حجاج.

وعلّق سعد، على البوستر الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "البوستر الرسمي لـ (ع الدوغري).. انتظروها قريباً جداً".

"ع الدوغري" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

جدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.