"بسيطة وهتعدي".. أكرم حسني يوجه رسالة لـ كريم فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان أكرم حسني، رسالة للفنان كريم فهمي بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى.

ونشر حسني، صورة كريم فهمي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "سلامتك يا كينج ألف سلامة، إن شاء الله بسيطة وهتعدي يا حبيبي وتبقى زي الفل".

وكانت الفنانة الشابة ندى أكرم، كشفت عن تعرض كريم فهمي لأزمة صحية، حيث نشرت صورة له وهو يرقد على السرير بالمستشفى، عبر خاصية "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

كما طالب الفنان رامي جمال، من جمهوره، الدعاء لصديقه الفنان كريم فهمي، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "أخويا الغالي كريم، أنت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية يا رب ما نشوفش فيك وحش أبدا".

وكان الفنان كريم فهمي، أعلن منذ أيام، عن منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.