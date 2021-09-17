رانيا محمود ياسين تزور قبر والدها.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

زارت الفنانة رانيا محمود ياسين، قبر والدها الفنان الكبير محمود ياسين، اليوم الجمعة.

ونشرت رانيا، صورة من المقبرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اليوم من مقبرة أبي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة على روحه الطاهرة".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

محمود ياسين ممثل مصري ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير في الدراما التليفزيونية، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان" وغيرها.