صابرين لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لا أزال هاوية واختار أدواري بعناية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

لا أحد يمكن أن ينسى كيف قدمت صابرين دور المطربة الراحلة “أم كلثوم” بجدارة واتقان، من ثم غابت قليلاً عن الساحة الفنية وارتدت الحجاب إلى ان عادت وقدمت ادوارا مميزة في السينما والمسرح والتلفزيون. اخيرا حصلت على الاقامة الذهبية من دولة الامارات العربية المتحدة فكيف تلقت هذا الخبر؟ هذا ما تقوله لـ”صوت بيروت انترناشونال”.

صابرين قالت “تلقيت اتصالا من وزارة الثقافة والفنون ووزارة الداخلية في الامارات واخبرت على انهم منحوني الاقامة الذهبية في دبي وانا سعدت جدا بهذا الخبر خاصة انني احب دبي جدا واقصدها باستمرار لكن مسألة انتظار الحصول على التأشيرة كانت تأخذ وقتا اما الان فانا استطيع ان ازور دولة الامارات في اي وقت اريده دون اي عوائق لانها من البلدان التي استمتع فيها”.

وبالحديث عن جديدها وهو بدء تصوير دورها في الفيلم السينمائي الجديد “الملحد” قالت صابرين” لا ارغب ان اتحدث عن تفاصيل دوري في هذا الفيلم واتركه مفاجأة للجمهور علما انه شخصية جديدة في مسيرتي ويشارك فيه عدد من النجوم ومنهم حسين فهمي ومحمود حميدة واحمد حاتم وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد وهو من تأليف الكاتب ابراهيم عيسى واخراج ماندو العدل”.

وعن مشاركتها في فيلم “الانس والنمس” الى جانب محمد هنيدي فقالت “هذا الفيلم حقق ايرادات عالية في صالات السينما والحمد الله كل الافلام السينمائية التي شاركت فيها مؤخرا حققت نجاحا كبيرا ومنها “تراب الماس” و”لف ودوران” واحمد الله على مشاركتي في هذه الافلام الكبيرة سواء الكوميدية اوالتراجيدية. وبالنسبة الى رد فعل الناس تجاه شخصيتها في “الانس والنمس” اكدت ان “الجمهور صدم من الشخصية التي اقدمها لناحية الشكل والمظهر الخارجي وروح الشخصية وقد احببت العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة”.

وعن انتقائها لادوارها تقول “انا اختار ادواري بعناية والسبت المقبل يبدأ عرض مسلسل “زي القمر” الذي العب فيه دور امرأة كفيفة وانا سعيدة بهذا العمل واعتبر نفسي جريئة واتحدى نفسي واخوض الصعاب وانا هاوية في الفن ولست محترفة. وهذه الروحية التي اعمل فيها”.

وفيما ان تابعت مسرحية “كوكو شانيل” للنجمة شيريهان التي تربطها بها صداقة عميقة فاكدت صابرين “عشرة عمر قديمة بيننا وبالتأكيد شاهدت المسرحية التي تعرض على منصة “شاهد” وقد انبهرت بالاداء الاستعراضي والفني ومازالت شيريهان اسطورة في عالم الفن واتمنى ان تشهد الاعمال المقبلة هذا التطور التقني”.

واخيرا عن عدم نجاح مسلسل “كله بالحب” الذي شاركت فيه الى جانب زينة واحمد السعدني قالت “للاسف هذا العمل لم ينجح لان كواليسه لم تكن مليئة بالحب وحصلت مشاكل عديدة لكنني راضية عن دوري فيه”.