“الوردي يليق بها”.. هيفاء وهبي تظهر بإطلالة خاطفة للانفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، أطلّت من خلالها كعادتها بجمالها وأناقتها ورشاقتها اللافتة.

واختارت هيفاء إطلالة أنيقة جدًا بفستان قصير من اللون الوردي، أظهر رشاقتها وتركت شعرها منسدلا على كتفيها في لقطات عفوية.

وخطفت هيفاء الأنظار بجمالها، إذ بدت تضج أنوثة وجمالاً، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

على صعيد آخر، يستمر فيديو كليب أغنية “لو كنت” للنجمة هيفاء وهبي والنجم المصري أكرم حسني باستقطاب المشاهدين، فتجاوز 34 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وحصدت الأغنية أكثر من ٣.٦ مليون إستماع على تطبيق أنغامي.