فن ومشاهير

أولاش تونا يعيد مشهداً من “اِشرح أيّها البحر الأسود” في “بربروس”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عُرضت، أمس الخميس، الحلقة الأولى من المسلسل التاريخي “بربروس- سيف البحر المتوسط”، الذي يؤدّي بطولته نجم مسلسل “قيامة ” أنجين التان دوزياتان بمشاركة نجم مسلسل “اِشرح لهم أيّها البحر الأسود” أولاش تونا.

وتصدّر اسما النجمين الترند التركي بعد 15 دقيقة من عرض المسلسل، الذي تصدّر بدوره نسبة المشاهدة، محقّقاً أرقاماً عالية، يُتوقع لها أن تزداد مع عرض العمل.

يُذكر أنّ فريق العمل وأبطاله حضروا افتتاحية الحلقة الأولى. 

وبالرّغم من تصدّر اسم أولاش تونا الترند، فإنّه لم يسلم من الانتقادات بسبب أحد المشاهد الذي رأى فيه البعض تكراراً لمشهد الحلقة الأولى من مسلسل “اِشرح لهم أيّها البحر الأسود” عندما رمى بنفسه هو و”نَفَس” في البحر.

ودافع محبو الممثل التركي عنه، لافتين إلى أنّه ليس المسؤول عن هذا الخطأ، وإنّما يقع الخطأ على عاتق مخرج العمل والكاتب.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا