أولاش تونا يعيد مشهداً من “اِشرح أيّها البحر الأسود” في “بربروس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عُرضت، أمس الخميس، الحلقة الأولى من المسلسل التاريخي “بربروس- سيف البحر المتوسط”، الذي يؤدّي بطولته نجم مسلسل “قيامة أرطغرل” أنجين التان دوزياتان بمشاركة نجم مسلسل “اِشرح لهم أيّها البحر الأسود” أولاش تونا.

وتصدّر اسما النجمين الترند التركي بعد 15 دقيقة من عرض المسلسل، الذي تصدّر بدوره نسبة المشاهدة، محقّقاً أرقاماً عالية، يُتوقع لها أن تزداد مع عرض العمل.

يُذكر أنّ فريق العمل وأبطاله حضروا افتتاحية الحلقة الأولى.

وبالرّغم من تصدّر اسم أولاش تونا الترند، فإنّه لم يسلم من الانتقادات بسبب أحد المشاهد الذي رأى فيه البعض تكراراً لمشهد الحلقة الأولى من مسلسل “اِشرح لهم أيّها البحر الأسود” عندما رمى بنفسه هو و”نَفَس” في البحر.

ودافع محبو الممثل التركي عنه، لافتين إلى أنّه ليس المسؤول عن هذا الخطأ، وإنّما يقع الخطأ على عاتق مخرج العمل والكاتب.