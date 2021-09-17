الحديث عن خلاف بين أصالة وشقيقها أنس.. “تسرّعت بقرار زواجها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت أخبار عن وقوع خلاف بين الفنّانة أصالة وشقيقها أنس، بسبب رفضه زواجَها من مدير أعمال ماجد المهندس فائق حسن.

وبحسب مصادر خاصّة، يعتبر أنس أنّها تسرّعت بقرار زواجها، وأنّ العائلة ليست راضية عن هذا الزواج، باستثناء ابنتها شام. وتأكّد خبر الخلاف بينهما، بعد عدم نشر شقيقها مباركة عبر حسابه في “إنستغرام” أو “فايسبوك”، إضافة أنّه، ورغم حضوره حفل افتتاح ابنها خالد مطعمَه، إلّا أنّه لم يلتقط أيّ صورة مع أصالة.

وقدّمت ابنة أصالة شام، مباركة لوالدتها في حسابها عبر “إنستغرام”، بعد افتتاح شقيقها خالد المطعم، فكتبت فيها: “عروستنا الحلوة، الله يسعدك يا أمي، ولينعم عليك الله أيّامًا حلوة كقلبك المحبّ الحسّاس، أنا متأكّدة مثلك أنّ حبيبنا فائق سيبادلك المحبّة الكبيرة التي تستحقّينها، الله يحفظكما، لتكملا هذه الحياة سويّاً بالمحبة والودّ و الإخلاص”.

وردّ فائق على مباركة شام له ولوالدتها قائلًا: “غاليتي شام الرائعة، عسى أن تكون الأيّام المقبلة أجمل، شكرًا على مشاعرك وقلبك الطيّب”.

وتعتزم أصالة تسليم إدارة أعمالها إلى فائق حسن، حيث تعتبر أنّ تجربته مع الفنّان ماجد المهندس ناجحة، وخصوصًا على صعيد الحفلات في السعوديّة.