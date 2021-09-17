شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن حالة شقيقه كريم: أحسن كتير وهيطمنكم بنفسه فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فهمى، على طمأنه الجميع على حالة شقيقة الفنان كريم فهمى الصحية، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، قائلا: "جالى كم تليفونات وأسئلة كتير على الحالة الصحية لكريم فهمى عايز اشكركم من كل قلبى على محبتكم واهتمامكم، وعايز اطمنكم على صحته الحمد لله هو أحسن كتير، وإن شاء الله هيطمن كل الناس بنفسه ف أقرب وقت.. دعواتكم".



تغريدة احمد فهمي

وكان قد أشار فهمى إلى أن شقيقة كريم فهمى مازال فى غرفة الرعاية المركزة ومقرر أن يستمر فيها اليوم بالكامل على أن يتم نقله بعد ذلك إلى غرفة عادية قبل الحصول على إذن بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، مؤكداً أنه لم يتبين حتى الآن سبب الجلطتين اللتين أصيب بهما كريم حتى الآن.