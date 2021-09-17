يارا في أحدث صورها.. إطلالة ناعمة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية يارا، عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة لها لصالح أحد أعرق الصالونات الجمالية في دولة الإمارات، وكانت بإطلالة فخمة وجميلة وناعمة باللون الأسود.

واعتمدت في إطلالتها على ملك الألوان اللون الأسود، الذي زاد من جاذبيتها في هذه الإطلالة، كما اعتمدت المكياج الهادئ الذي يتناسب مع بشرتها الناعمة، وقامت برفع شعرها ووضحت فيه الخصلات البنية، وصنعت فرقة من الجنب.

وعلقت يارا على صورها الجديدة قائلة: “مساكم أناقة وجمال، صور للإعلان الجديد”.

على صعيد آخر، أصدرت يارا منذ أيام أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “أنا رحت منك” من كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج نويل باسل.

وكانت يارا قد أصدرت منذ فترة ألبومها الخليجي “غير الناس”، وتضمن الألبوم تسع أغنيات هي: “صد ورد”، “هلا مرحب”، “غير الناس”، “ساري”، “يمرني طاريك”، “ما ودعوني”، “على المكشوف”، “ملّيت”، “من علمك”.

وحققت أغنيات ألبوم “غير الناس” نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتستعد يارا قريبًا لطرح ألبومها اللبناني – المصري الجديد، وصوّرت منه منذ أيام كليب لأغنية بعنوان “مليت”، وفاجأت الجمهور بإطلالتها من موقع تصوير العمل في دبي، إذ كشفت أن هذه الأغنية ستكون عنوان الألبوم.