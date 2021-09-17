“نظارات” للبيع بـ 5 ملايين دولار!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

ذكرت صحيفة دايلي ستار البريطانية، أن زوجان نادران من النظارات مرصعان بالمجوهرات يعودان للقرن السابع عشر، قد يتم بيعهما مقابل نحو 4 ملايين جنيه استرليني«5.5 مليون دولار» وذلك خلال طرحهما في مزاد علني تنظمه دار سوثبي للمزادات في نيويورك الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن منظمي المزاد يتوقعون بيع الزوجين مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني و 2.5 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، مضيفة أن النظارتان مرصعتان بالجواهر، وعدساتهما مكونتان من الزمرد والألماس بدلاً من الزجاج، وتم صنعهما في القرن السابع عشر.

ومن المقرر، أن تعرض كل من النظارتين للجمهور لأول مرة على الإطلاق في هونغ كونغ، ومدينة نيويورك الأمريكية، والعاصمة البريطانية لندن، قبل موعد البيع المقرر في أكتوبر المقبل.

وقال المدير الإقليمي لدار «سوزبي» في الشرق الأوسط والهند، إدوارد جيبس، إن النظارتين بمثابة نموذج نادر بشكل استثنائي لصناعة المجوهرات المغولية، مضيفاً: «على حد علمنا، لا يوجد مثيل لهما».

وتعود ندرة القطعتين أيضاً إلى الحجم الهائل لعدسات الأحجار الكريمة الخاصة بهما، ويعتقد أن العدستين الموجودتين في زوج واحد، والمعروف باسم نظارة «هالة الضوء»، اقتطعتا من ماسة تزن 200 قيراط عثر عليها في ولايتي أندرا برديش وتيلانغانا في الهند.

وفي الوقت ذاته، يعتقد أن العدستين الخضراوتين للزوج الثاني، والتي يطلق عليهما اسم «بوابة الجنة»، اقتطعتا من الزمرد الكولومبي الذي يزن أكثر من 300 قيراط.