شكرا لقرائتكم خبر عن السيكوباتى جو جولدبرج يرزق بطفل فى الموسم الجديد من YOU والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والإثارة YOU، عن التريلر الرسمى للموسم الجديد المقرر طرحه فى منتصف أكتوبر المقبل، والذى ظهرت بعض تفاصيله فى التريلر الذى تخطى مدته حولى دقيقتين ونصف.

وظهر السيكوباتى جو جولدبرج فى التريلر الرسمي من الموسم الجديد بعد انتقاله للعيش مع صديقته الأخيرة إلى منطقة أخرى، وسرعان ما رزق بطفل منها ليبدأ فى ممارسة عادته فى استدراج الفتيات.

وكان قد انضم مؤخرًا النجم سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.



الموسم الجديد



لقطة من الموسم الجديد

المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.