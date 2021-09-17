شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 5 من رواد الدراما بأيام القاهرة للدراما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية عن تكريم 5 من الرواد والمبدعين فى مجال الدراما الإذاعية والتليفزيونية، وهم الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لرحلة إبداعة على مدار أكثر من نصف قرن، والأب بطرس دانيال نظرا لمساهمته الكبرى مع المركز الكاثوليكي فى بعث المهرجانات ودعمها، والمؤلف الراحل فيصل ندا الذى قدم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية الناجحة ، والمؤلف د مدحت العدل لتاريخه المتميز فى مجال الدراما التليفزيونية المؤثرة، والمطرب الكبير على الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.

كانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية قد أعلنت عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم "فن الحب سمير ودلال"، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التى تحمل اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، تخليدا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

وسوف تمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، فى الحفل الذى يقام يوم 19 سبتمبر الجارى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمى ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة، حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم.