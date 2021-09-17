شكرا لقرائتكم خبر عن "تورتة دايت".. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد خطيبته سارة، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" يوثق فيه الاحتفال، وظهرت فى المقطع المصور تورتة عيد الميلاد على هيئة طبق لقطع فاكهة متنوعة.

وعلق محمد محمود عبد العزيز، على الفيديو ساخرا، "‎لما تحب تصيع على الدايت، فا تعمل تورتايه على شكل فاكهة"، فيما وجه التهنئة لخطيبته سارة، قائلًا: "‎كل سنة وأنتِ طيبة وعقبال 1000000 سنة"، وظهر صوت محمد محمود عبد العزيز، فى الفيديو، وهو يتحدث مع أحد الضيوف بالحفل عن التورته، ليقول له: "تورتة دايت".



تدوينه محمد محمود عبد العزيز



محمد عبد العزيز وخطيبتـه



محمد محمود عبد العزيز وخطيبـبته



محمد عبد العزيز وخطيبته

وكان محمد محمود عبد العزيز، نشر، أمس الخميس، مجموعة صور تجمعه بخطيبته مصحوبة بتعليق: "رسالة إلى الفتاة التى غيرت حياتى.. كل سنة وأنتِ طيبة.. غيرتى حياتى، أنتِ سر قوتى وطاقتى وسعادتى.. بحبك يا سارة".



تورته عيد الميلاد

يشار إلى أن محمد محمود عبد العزيز سبق وأعلن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، وحينها شارك محمد محمود عبد العزيز، جمهوره بفيديو من حفل خطوبته وسط احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه على إنستجرام.



محمد عبد العزيز وخطيبته



التورته

وكتب فى تعليقه على الفيديو، "خطيبتى عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجة بس هى كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة وجمعتلى أصحابى وحبايبى اللى بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة بجد مش عارف أقولكم ولا اشرحلكم وجودكم فرحنى إزاى ووالله ما كنت عايزكم تروحوا".

وتابع: "المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين إنها بتحضر لحاجة وقررت جوايا إن لو طلع إحساسى صح أنا كمان لازم أفاجئها وفى نفس اليوم وده كان ردى على مفاجئتها".