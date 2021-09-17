شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة فى المستشفى لتصوير مسلسل "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور الفنان شريف سلامة مشاهده فى مسلسل "ورق التوت" الذى ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة فى ديكور مستشفى بمدينة 6 أكتوبر أمس الخميس، ويستمر التصوير لمدة يومين وينتقل بعدها أسرة العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن الأحداث، حيث يجسد فيه دور مخرج سينمائى يمارس هوايته فى اكتشاف وجوه جديدة.

ويشارك فى البطولة "ورق التوت"، كل من أسماء جلال وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وأخرون، والعمل من إخراج حسام على.

من ناحية أخرى عرض للفنان شريف سلامة مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى الذى تم تأجيل عرضة من شهر رمضان وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة حول الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى.

مسلسل "شقة 6" تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوى، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلى، وتجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.