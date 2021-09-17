شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يتمنون الشفاء العاجل لـ كريم فهمى بعد إصابته بجلطة فى الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على الدعاء بالشفاء العاجل للفنان كريم فهمى، بعد إصابته بجلطة فى الرئة خلال الساعات الماضية، والتى نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج، حيث وجه الفنان أحمد العوضى، رسالة لصديقه الفنان كريم فهمى، فى تعليقه على صورة له، نشرها عبر حسابه على إنستجرام، وقال: "ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة".



احمد العوضى يتمنى الشفاء لكريم فهمى

فيما طالب الفنان يوسف الشريف، متابعيه عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، بالدعاء لـ كريم فهمى، قائلا: "‏أرجو من حضراتكم الدعاء للفنان كريم فهمى بالشفاء العاجل.. ربنا يشفيك يا كريم وترجع بالسلامة لبيتك وأسرتك وجمهورك".



يوسف الشريف

كما نشرت الفنانه لقاء الخميسى، صورة لـ كريم فهمى، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "ألف سلامة عليك يا غالى.. اللهم اشفه وعافه ورده لأهل بيته فى أكمل صحة".



لقاء الخميسى تدعو بالشفاء لكريم فهمي

كذلك نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة للفنان كريم فهمى، وعلقت عليها: "ألف سلامة عليك يا كريم، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع لبيتك بأحسن صحة يارب".



هلا شيحة تنشر لاكريم فهمى

أيضًا نشرت الفنانة صبا مبارك، عبر حسابها على إنستجرام صورة للفنان كريم فهمى، وعلقت عليها: "ألف سلامة عليك يا كيكى يا جدع يا محترم".



صبا مبارك تنشر لكريم فهمى

وكانت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم، قد نشرت أمس صورة للفنان كريم فهمى وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات، عبر خاصية ستورى إنستجرام، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية، أدت لنقله للمستشفي على الفور، وعلقت علي الصورة قائلة "إن شاء الله تعدى على خير وتقوم بالسلامة".

وعاد كريم فهمى من مدينة أبو ظبى الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع "إنستجرام" ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبو ظبى وعلق قائلا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".

وأعلن كريم فهمى مؤخراً عن استعداده لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى عرض مؤخرا فى السينمات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.