بلقيس فتحي تطرح جديدها "جنوب الدرب"!

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"الخليج 365": أطلقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي أمس، أغنيتها المصورة الجديدة "جنوب الدرب" عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب ومختلف تطبيقات الموسيقى وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الأغنية التي تعتبرها بلقيس مميزة جداً هي إهداء الى المملكة العربية السعودية وبالتالي فقد حرصت الفنانة الخليجية على أن يتم التعاون على كافة تفاصيلها مع مواهب سعودية بالإجمال.



"جنوب الدرب" التي تحمل توقيع تركي الشريف لناحية الكلمات واللحن، وتوزيع محمد سلطان، هي أيضاً من إخراج سلطان عبد المحسن الذي حرص أن ينقل من خلال هذه الأغنية مناظر خلّابة من المملكة العربية السعودية، حيث تنقّلت بلقيس في العمل المصوّر بين أماكن خضراء في جنوب المملكة عكست صورة لم نعتادها لطبيعة السعودية وبرزت معالم رائعة الجمال لهذه المنطقة.

وعبر مخرج العمل سلطان عبد المحسن عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع بلقيس في هذا العمل وخاصة أن أعمال ونجاحات عديدة جمعت بينهما. وعن أجواء التصوير، أثنى المخرج على الجهود الكبيرة لفريق العمل الذي تحدى ظروف الطقس الباردة في العسير حيث تم تصوير الكليب لعدة أيام متواصلة.

تسيطر على الأغنية أجواء إيجابية وفرحة، وبرزت بلقيس باللوك الفلكلوري السعودي الذي أتى متوافقاً مع أجواء العمل ككل.

يذكر أن الكليب برعاية شركة سامسونج العالمية وستايلي المنصة الأكبر للأزياء في المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، عبر جمهور بلقيس ورواد مواقع التواصل الإجتماعي عن إعجابهم بالعمل ككل، مثنيين على الجهود الكبيرة والأعمال المتنوعة التي قدمتها بلقيس في الآونة الأخيرة. فقد طرحت بلقيس أكثر من أغنية خلال موسم الصيف الحالي، منها "دبلوماسي" باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وحققت ما يزيد على 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها في نهاية شهر آب الماضي.

