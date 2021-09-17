شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى وابنتها مى كمال يقدمان أغنية "عطاشى" فى حفل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الحفل التى أحيته النجمة عفاف راضى على خشبة مسرح دار الأوبرا مفاجأة بظهور ابنتها المطربة مى كمال التى غنت معها أغنية "عطاشى" كلمات عبد الرحيم منصور، بشكل دويتو لأول مرة، والذى تفاعل معه جميع الحاضرين بالهتاف والتصفيق، حيث وجد الجمهور فى أداء الثنائى دويتو فنى تسابقت فيه الأم والابنة معاً على ابهار المتابعين بصوتهما العذب، لتتخطى فكرة الانبهار بعودة عفاف راضى لدى الموجودين ويصل الأمر لحالة من الانبهار بما يقدمه الثنائى على خشبة المسرح.





وخطفت المطربة عفاف راضي قلوب جمهورها في القاهرة بأولى حفلاتها الغنائية في دار الأوبرا المصرية بعد غياب، وافتتحت عفاف الحفل بكلمة "وحشتونى"، وسط هتاف الجمهور، وأسرت مئات الحضور على مدار ساعتين، عبر تقديمها وجبة غنائية من وحي أيام الزمن الجميل بأشهر أغنياتها، بداية من "سلم سلم" و"تساهيل" و"كله في المواني"، مرورا بأغنيات "جرحتني عيونه السودا" و"قضينا الليالي" و"هوا يا هوا" ورائعة "ردول السلام".





واحتفت أيقونة الزمن الجميل بذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي اكتشف وتبنى موهبتها فيما مضى، عبر ليلة غنائية مميزة شهدتها دار الأوبرا المصرية، أعادت خلالها عفاف إحياء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها مع بليغ عبر حفل أوركسترالي كبير بقيادة المايسترو سليم سحاب.





وعبرت عفاف راضي عن سعادتها للعودة للساحة الفنية، قائلة: "بعد تكريمي الذى أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة، وظهورى فى بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالى ما أعطانى دفعة قوية، كما أنى لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدى للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصرى".