شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: شقيقى كريم يغادر العناية المركزة غداً ولم يتبين سبب الجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد فهمى آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم فهمى بعد الأزمة الصحية التى تعرض لها، موضحاً لـ"الخليج 365" أنه وصل إلى القاهرة مساء أمس الخميس قادماً من أبو ظبى، واتجه مباشرة إلى المستشفى للاطمئنان على شقيه موضحاً أن كريم أصيب بجلطتين في الرئة ولكنهما على حد وصفه "صغيرتين" وحالته تتحسن.

كريم فهمى فى العناية المركزة

وأشار فهمى إلى أن شقيقة كريم فهمى مازال فى غرفة الرعاية المركزة ومقرر أن يستمر فيها اليوم بالكامل على أن يتم نقله بعد ذلك إلى غرفة عادية قبل الحصول على إذن بمغادرة المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، مؤكداً أنه لم يتبين حتى الآن سبب الجلطتين اللتين أصيب بهما كريم حتى الآن.



كريم فهمى

وعاد كريم فهمى من مدينة أبو ظبى الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع "إنستجرام" ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبو ظبى وعلق قائلا: "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا".

وأعلن كريم فهمى مؤخراً عن استعداده لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى عرض مؤخرا فى السينمات، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.