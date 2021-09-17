شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما بساحة الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم، مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما الذى يرأسه المخرج أسامة رؤوف فعالياته على مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة الثامنة مساء، وقد استمرت الفعاليات لمدة خمسة أيام منذ يوم 13 من الشهر الحالى، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة دكتورة إيناس عبد الدايم.

وأقيمت الدورة الرابعة من المهرجان بدعم من وزارة الثقافة المصرية بمؤسساتها ومنها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وأكاديمية الفنون برئاسة د. غادة جبارة، و المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، البيت الفني للفنون الشعبة والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة د. صبري سعيد، ومركز الهناجر للفنون لمديره المخرج شادي سرور، والداعم الدائم الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم .



مهرجان أيام القاهره الدولى للمونودراما

وسيتم تكريم عدد من المسرحيين خلال حفل ختام المهرجان منهم تكريم اسم المبدع الراحل أمين بكير، وتكريم اسم الفنانة التونسية رجاء بن عمار، وتكريم الفنان الإماراتي خليفة التخلوفه ، وكانت الدوره الرابعة من المهرجان مهداه لاسم الراحل الناقد الكبير حسن عطية ، وتونس هى ضيف شرف المهرجان ، كما تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من من المخرج والممثل ومدير ادارة المسرح بوزارة الشئون الثقافية التونسية منير العرقي، ومن سلطنة عمان المخرج والممثل والأستاذ الأكاديمي شبير بن عبد الرحيم، ومن مصر د. جمال ياقوت المخرج والأستاذ الأكاديمي ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.