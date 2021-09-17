شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد أمين: الأفلام المعروضة على المنصات تفتح سوق الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد أمين أثناء استضافته فى برنامج لايت شو الذى يعرض على قناة الحياة تقديم المذيعة آية الغريانى إن وجود المنصات التى تعرض الأفلام شىء مهم جدا، حيث إنه يفتح سوق الإنتاج، ومن الناحية الفنية والفكرية الجمهور هو المستفيد لأنه يشاهد أعمال جيدة.

برنامج "لايت شو" يُعرض أيام الأحد والثلاثاء والخميس على فضائية الحياة الساعة العاشرة مساء، وتقدمه كل من المذيعة أميرة عدلى وآية غريانى، إشراف عام حازم شفيق، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصويرالأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها.

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرا من نجوم الفن منهم الفنان صلاح عبد الله، وهانى رمزى، ودياب، وادوارد ودرة وإلهام شاهين وأشرف عبدالباقى وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.

ويعرض للمخرج محمد أمين حاليا فيلم "200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.