شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة أم كلثوم تحيى حفلا بعنوان "هذه ليلتى" على مسرح الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة سناء نبيل حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم حفلا غنائيا لأول مره بعنوان "هذه ليلتى" لإحياء ذكرى أم كلثوم، على مسرح الزمالك الذى يديره الفنان طارق صبرى، فى تمام الساعة الثامنة مساء، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتغنى سناء خلال الحفل باقة متنوعة من أغانى كوكب الشرق.

وتأتي هذه الحفله ضمن مبادرة إحياء تراث الزمن الجميل، التي تهدف لإعادة إحياء روائع أشهر أيقونات الفن المصري بشكل حفلات غنائية أوركسترالية، بداية من حفيدة أم كلثوم، كما يأتي الحدث بالتعاون بين مسرح الزمالك بقيادة الفنان طارق صبري، وأوركسترا " لي كورد كروازيه " .





يذكر أن سناء نبيل حفيدة أم كلثوم بدأت مسيرتها الفنية بتعلم الغناء على يد الدكتور أحمد عبد الله عازف العود الشهير، ثم تدربت بعد ذلك على يد المايسترو سليم سحاب والتحقت بمعهد الموسيقى العربية. كما شاركت في مسابقة المقامات الدولية في أذربيجان، وحصلت على دبلومة وشهادة تقدير فى مسابقة تحت 16 عاما.