محمد عادل إمام يوجه رسالة لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص النجم محمد عادل إمام، على توجيه رسالة لجمهوره بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 37، الذي يوافق يوم 16 سبتمبر من كل عام.

ونشر إمام، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكراً لكل الناس اللي بعتتلي بمناسبة عيد ميلادي.. ولكل الصفحات والقنوات اللي احتفلت بيه.. انتوا خليتوا اليوم ده مميز بالكلام الجميل اللي بتكتبوه عني كل سنة.. شكراً ليكم جميعاً".

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجم محمد عادل إمام كان مسلسل "النمر" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته محمد عادل إمام، هنا الزاهد، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.